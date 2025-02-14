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وزير الدفاع الألماني: لا يمكن لأوروبا الإستعاضة عن القوات الأميركية "بين ليلة وضحاها"

أخبار دولية
2025-02-14 | 07:53
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وزير الدفاع الألماني: لا يمكن لأوروبا الإستعاضة عن القوات الأميركية &quot;بين ليلة وضحاها&quot;
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وزير الدفاع الألماني: لا يمكن لأوروبا الإستعاضة عن القوات الأميركية "بين ليلة وضحاها"

أكد وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس الجمعة أنه سيكون من الصعب على أوروبا الاستعاضة سريعًا عن القوات الأميركية المنتشرة في القارة، في ظل الحديث عن احتمال خفض واشنطن عديد قواتها.
     
وقال بيستوريوس على هامش "مؤتمر ميونيخ للأمن": "سيتعين علينا التعويض عما سيحد الأميركيون من القيام به  في أوروبا... لكن لا يمكن أن يتم ذلك بين ليلة وضحاها".

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