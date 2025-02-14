السعودية تشيد بالمكالمة الهاتفية بين ترامب وبوتين وترحب بعقد قمة بينهما في المملكة

أشادت المملكة العربية السعودية بالمكالمة الهاتفية التي جرت بين الرئيس دونالد جي ترمب رئيس الولايات المتحدة الأميركية والرئيس فلاديمير بوتين رئيس روسيا الاتحادية بتاريخ ١٢ شباط ٢٠٢٥، وما تم الإعلان عنه من إمكانية عقد قمة تجمعها في المملكة العربية السعودية.وأعربت المملكة عن ترحيبها بعقد القمة في المملكة، مؤكدةً استمرارها في بذل جهودها لتحقيق سلام دائم بين روسيا وأوكرانيا والتي بدأت منذ اندلاع الأزمة الأوكرانية، حيث أبدى الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء خلال اتصاله في الثالث من آذار ٢٠٢٢ بكل من الرئيس فلاديمير بوتين والرئيس فولوديمير زيلينسكي استعداد المملكة لبذل مساعيها الحميدة للوصول إلى حل سياسي للأزمة.وقد واصلت المملكة خلال الثلاث سنوات الماضية هذه الجهود بما في ذلك استضافة المملكة للعديد من الاجتماعات بهذا الخصوص.