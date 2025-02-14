خبراء في الأمم المتحدة يتهمون بيلاروس بارتكاب "جرائم ضد الإنسانية"

ارتكبت الحكومة البيلاروسية "انتهاكات واسعة النطاق" لحقوق الإنسان بحق مواطنيها، بعضها يرقى إلى مستوى الجرائم ضد الإنسانية، بحسب تقرير صادر عن خبراء في الأمم المتحدة الجمعة.



وقال الخبراء في بيان إن "هذه الانتهاكات واسعة النطاق ومنهجية وموجهة ضد المدنيين الذين ينتقدون الحكومة".



وأضافوا أن هناك "أسبابًا معقولة للاعتقاد بأن بعض الانتهاكات تشكل جرائم ضد الإنسانية"، مشيرين إلى "السجن والاضطهاد لأسباب سياسية".



كما جاء في التقرير، وهو الأول الذي تنشره مجموعة الخبراء منذ إنشائها بقرار من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في نيسان 2024، أن الانتهاكات وقعت في إطار الجهود الرامية إلى إبقاء الرئيس ألكسندر لوكاشنكو في السلطة.

