رئيس طيران الإمارات بحث مع الحوت في تعزيز التعاون المشترك بين الناقلتين

استقبل الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم الجمعة في مكتبه في مجموعة الإمارات رئيس مجلس الإدارة المدير العام لشركة طيران الشرق الأوسط محمد عبد الرحمن الحوت، وعرض معه في سبل تعزيز التعاون المشترك بين الناقلتين، وتبادلا وجهات النظر حول مستجدات قطاع الطيران والتحديات والفرص المتاحة في المنطقة.



وخلال اللقاء، نوه الشيخ أحمد بن سعيد بالجهود الكبيرة التي تبذلها شركة طيران الشرق الأوسط، منوهًا بدورها المحوري خلال الأزمة الأخيرة في لبنان.



وأكد آل مكتوم أن "الناقلة الوطنية اللبنانية كانت بمنزلة الشريان الحيوي الذي أبقى لبنان متصلًا بالعالم، ما مكن اللبنانيين في الداخل والخارج من الحفاظ على التواصل والتنقل في ظل الظروف الصعبة".



وتطرق الاجتماع إلى أهمية تعزيز التعاون بين الناقلتين، بما يسهم في دعم قطاع الطيران في المنطقة وتعزيز الربط الجوي بين الأسواق الإقليمية والدولية، حيث تبادلا وجهات النظر حول آخر التطورات في صناعة النقل الجوي وأهمية تبني الحلول المبتكرة لتعزيز الكفاءة التشغيلية وخدمة العملاء.



وتأتي هذه الزيارة في إطار العلاقات الوثيقة التي تربط طيران الإمارات وطيران الشرق الأوسط، وتعكس التزامهما المشترك بتقديم خدمات ذات مستوى عالمي للمسافرين وتعزيز روابط التعاون في قطاع الطيران، بما يحقق المصالح المشتركة للجانبين.