كييف تؤكد إستلامها جثث 757 جنديًا أوكرانيًا

اعلنت كييف الجمعة أنها تسلمت جثث مئات الجنود الأوكرانيين الذين قتلوا في القتال مع القوات الروسية، في واحدة من أكبر عمليات إعادة الجثث منذ غزو روسيا.



وتعد العملية من أكبر عمليات إعادة الجثث منذ أشهر، وتُظهر التكلفة العالية وكثافة القتال قبل الذكرى السنوية الثالثة للحرب.



وأعلن مقر تنسيق معاملة أسرى الحرب، وهي وكالة حكومية، أنه "نتيجةً للعمل الحثيث على إعادة الجثث، أُعيدت جثث 757 من المدافعين الأوكرانيين الذين سقطوا إلى أوكرانيا".



وبحسب الوكالة، فإن الجثث التي أعيدت تعود لجنود لقوا حتفهم أثناء القتال في منطقة دونيتسك شرق أوكرانيا.