الجمارك: كوريا الجنوبية لم تستورد نفطا من إيران في كانون الثاني

أظهرت بيانات أولية صادرة عن دائرة الجمارك في كوريا الجنوبية أن سول لم تستورد أي نفط خام من إيران في كانون الثاني والعام الفائت.



وأشارت البيانات إلى أن خامس أكبر مشتر للنفط الخام في العالم استورد 12.2 مليون طن من الخام الشهر الماضي مقابل 12.1 مليون طن استوردها قبل عام.



وستنشر شركة النفط الوطنية الكورية التي تديرها الدولة البيانات النهائية لواردات كوريا الجنوبية من النفط الخام في الشهر الماضي في وقت لاحق من شباط.



وتعتبر بيانات شركة النفط الوطنية الكورية هي المعيار الصناعي لواردات كوريا الجنوبية من النفط.