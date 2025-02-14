زيلينسكي: أوكرانيا ستحتاج لمضاعفة جيشها إذا لم يتسن لها الانضمام للأطلسي

أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الجمعة في مؤتمر ميونيخ للأمن أن أوكرانيا ستحتاج إلى مضاعفة حجم جيشها إلى 1.5 مليون فرد إذا لم تتمكن من الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي.



وأقر زيلينسكي بأن الولايات المتحدة تعارض انضمام كييف إلى الحلف، مضيفا أنه يعتقد أن واشنطن لم تتصور قط عضوية لأوكرانيا في الحلف وأنهم "يتحدثون عن ذلك فقط".

وأبدى زيلينسكي استعدادا للقاء نظيره الروسي فلاديمير بوتين وجها لوجه بمجرد أن تتفق كييف وحلفاؤها على خطة بشأن كيفية إنهاء الحرب.



وقال زيلينسكي بالإنكليزية في المؤتمر: "سألتقي الروس - رجل روسي واحد فقط، هو بوتين - فقط بعد أن نتوصل إلى خطة مشتركة مع ترامب وأوروبا"، مضيفا "سنجلس مع بوتين ونوقف الحرب، أنا مستعد للقاء في هذه الحالة فقط".