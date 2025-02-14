زيلينسكي: نحتاج إلى خطة لإيقاف بوتين

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الجمعة أنه أجرى محادثة جيدة مع نائب الرئيس الأميركي جيه.دي فانس وأن هناك حاجة إلى مزيد من العمل لوضع خطة لإنهاء الحرب في أوكرانيا.



وأضاف زيلينسكي بعد الاجتماع مع فانس على هامش مؤتمر ميونيخ للأمن "نحن بحاجة إلى التحدث أكثر والعمل أكثر وإعداد خطة لكيفية إيقاف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين".