زيلينسكي: لن أجتمع ببوتين إلا في وجود خطة مشتركة مع أميركا وأوروبا

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم الجمعة أن المسؤول الروسي الوحيد الذي يستعد للتحدث معه هو الرئيس فلاديمير بوتين، وأنه لن يفعل ذلك إلا بعد أن تتفق أوكرانيا على خطة مشتركة مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب والزعماء الأوروبيين.



وفي حديثه أمام مؤتمر ميونيخ للأمن، أشار زيلينسكي إلى أن ترامب أعطاه رقم هاتفه الشخصي وأخبره أنه يمكنه الاتصال به في أي وقت يريده.



وقال زيلينسكي متحدثًا باللغة الإنكليزية: "سألتقي بمسؤول روسي واحد فقط هو بوتين، ولن يحدث ذلك إلا بعد التوصل إلى خطة مشتركة مع ترامب وأوروبا. وسنجلس مع بوتين ونوقف الحرب. فقط في هذه الحالة أنا مستعد للقاء".