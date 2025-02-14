اوكرانيا تسلِّم مسودة اتفاق حول المعادن للولايات المتحدة لمراجعته

أعلن مسؤول أوكراني الجمعة أن كييف وافقت على منح الجانب الأميركي مسودة اقتراح للمراجعة من شأنه أن يمنح واشنطن حق الوصول إلى الموارد الطبيعية الأوكرانية مقابل استمرار الدعم الأميركي.





وقال أحد أعضاء وفد كييف في مؤتمر ميونيخ الجمعة للصحافيين "سلمت أوكرانيا الوثيقة"، مضيفا أن الجانب الأميركي طلب وقتا للنظر فيها.