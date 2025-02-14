ترامب: سأتخذ موقفا متشددا من غزة السبت

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب الجمعة أنه سيتخذ موقفا صارما السبت بشأن غزة حيث يسري وقف إطلاق نار هش بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس).



وكان ترامب قد اقترح في وقت سابق سيطرة الولايات المتحدة على القطاع وتطويره بعد نقل الفلسطينيين منه.