رويترز: فرق الاستجابة للكوارث في أميركا خارج الخدمة بعد غلق وكالة التنمية الدولية

أكدت تسعة مصادر لـ "رويترز" أن برنامجا أميركيا يُستخدم في تقديم المساعدات الدولية في حالات الكوارث والأزمات توقف عن أداء المهام المنوطة به في حالات الطوارئ الكبرى بسبب قرار إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب غلق الوكالة الأميركية للتنمية الدولية.



وقال سبعة موظفين حاليين في الوكالة الأميركية للتنمية الدولية طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم خوفا من المحاسبة إن فرق الاستجابة التي تعمل حاليا في أفغانستان وغزة والسودان وأوكرانيا لم تعد قادرة على العمل بشكل طبيعي في أعقاب تجميد ترامب لتمويل الوكالة.



وتلقى بعض موظفي البرنامج أوامر بالعودة إلى واشنطن، بينما فقد آخرون إمكانية الوصول إلى بريدهم الإلكتروني والأنظمة الإلكترونية الأخرى.



وقال أحد موظفي الوكالة "أدواتنا لم تعد صالحة للعمل".







