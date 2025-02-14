إدارة ترامب تمنح ترخيصا لتصدير الغاز المسال بعد أن أوقفه بايدن

أعلنت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب الجمعة أنها منحت ترخيصا لشركة كومنولث إل.إن.جي في لويزيانا لتصدير الغاز الطبيعي المسال، وهي أول موافقة على تصدير الغاز الطبيعي المسال بعد أن أوقفه الرئيس السابق جو بايدن في أوائل العام الماضي.