منع أسوشيتد برس نهائيا من دخول المكتب البيضوي والطائرة الرئاسية... والسبب: "خليج أميركا"

أعلنت الرئاسة الأميركية الجمعة أن وكالة أسوشيتد برس مُنعت من دخول المكتب البيضوي وطائرة الرئيس دونالد ترامب "إير فورس وان" حتى إشعار آخر، بسبب رفضها تسمية خليج المكسيك "خليج أميركا".



وتشتكي وكالة الأنباء الأميركية منذ الثلاثاء من منع صحافييها من تغطية الفعاليات في البيت الأبيض بسبب رفضها استخدام الاسم الجديد الذي اختاره الرئيس الجمهوري.



وكتب نائب رئيس موظفي البيت الأبيض تايلور بودوفيتش الجمعة "تستمر وكالة أسوشيتد برس في تجاهل تغيير الاسم الجغرافي القانوني لخليج أميركا". وأضاف إذا كان التعديل الأول للدستور الأميركي بشأن حرية التعبير "يحمي حقهم في كتابة تقارير غير مسؤولة وغير نزيهة، فإنه لا يضمن لهم امتياز الوصول بلا قيد إلى أماكن محدودة، مثل المكتب البيضوي وطائرة الرئاسة".



وأضاف "في المستقبل، ستكون هذه المساحات مفتوحة أمام آلاف الصحافيين الذين منعوا من ذلك... وسيحتفظ مراسلو ومصورو وكالة أسوشيتد برس بأوراق اعتمادهم لدخول مجمع البيت الأبيض".



وفي مذكرة تحريرية، أوضحت وكالة أسوشيتد برس أن المرسوم الذي يغير اسم خليج المكسيك له سلطة في الولايات المتحدة فقط، في حين لم تعترف به المكسيك والدول الأخرى والمنظمات الدولية.



وأضافت الوكالة أنها "ستشير إليه باسمه الأصلي مع الأخذ في الاعتبار الاسم الجديد الذي اختاره ترامب".





