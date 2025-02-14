متمردو الكونغو: دخلنا بوكافو بعد الاستيلاء على مطار استراتيجي

أعلن زعيم للمتمردين في جمهورية الكونغو الديمقراطية لرويترز أن متمردي حركة 23 مارس المدعومة من رواندا دخلوا الجمعة بوكافو، ثاني أكبر مدينة في شرق البلاد.



وقال سكان إنهم رأوا مسلحين في شوارع أحد أحياء بوكافو.



وأكد جيش الكونغو في وقت سابق اليوم أن حركة 23 مارس سيطرت على مطار كافومو الاستراتيجي شمالي بوكافو، وأن قواته انسحبت بعتادها.



وقال كورني نانجا زعيم تحالف نهر الكونجو الذي يضم متمردي حركة 23 مارس لرويترز "أؤكد أننا دخلنا بوكافو هذا المساء، وغدا سنواصل العملية لتطهير المدينة".