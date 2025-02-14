ستارمر ناقش مع ترامب زيارته المرتقبة للولايات المتحدة

تحدث رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر هاتفيا إلى دونالد ترامب بشأن "زيارته المرتقبة" للولايات المتحدة، وفق ما أعلن داونينغ ستريت الجمعة، فيما أوضح الرئيس الأميركي أن الاجتماع سيعقد "قريبا جدا".



وقال ترامب الجمعة في البيت الأبيض إن ستارمر "طلب عقد اجتماع وقد وافقتُ على ذلك".



وأضاف أن الاجتماع سيعقد "قريبا جدا. أعتقد أنه يريد أن يأتي الأسبوع المقبل أو الأسبوع الذي يليه. نحن على وفاق تام. إنه رجل لطيف جدا".



وقالت متحدثة باسم رئيس الوزراء البريطاني إن ستارمر تلقى خلال اللقاء "اتصالا من الرئيس ترامب وتناقشا حول زيارته المرتقبة للولايات المتحدة".



وأضافت المتحدثة أن ستارمر وبورنيت شددا أثناء لقائهما على "الإمكانات الكبيرة لتعاون أقوى في مجالات التجارة والثقافة والتكنولوجيا".



