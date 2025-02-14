أكسيوس: الأطراف المهتمة بشراء تيك توك تتحدث مباشرة مع البيت الأبيض وليس مع الشركة المالكة

ذكر موقع أكسيوس اليوم الجمعة أن الأطراف المهتمة بشراء تطبيق مقاطع الفيديو القصيرة الشهير (تيك توك) تتحدث مباشرة مع البيت الأبيض، وليس مع الشركة الصينية (بايت دانس) مالكة التطبيق.



ولا يزال مصير تيك توك غير واضح منذ أن دخل قانون، يلزم بايت دانس ببيعه أو مواجهة الحظر لأسباب تتعلق بالأمن القومي، حيز التنفيذ في 19 يناير كانون الثاني.



ووقع الرئيس دونالد ترامب، بعد توليه منصبه في 20 يناير كانون الثاني، أمرا تنفيذيا بإرجاء تنفيذ القانون لمدة 75 يوما.