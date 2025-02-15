زيلينسكي: فرصة أوكرانيا للصمود ستكون "ضئيلة" من دون دعم أميركي

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في مقابلة الجمعة على هامش مؤتمر ميونيخ للأمن أن بلاده لن تكون لديها سوى "فرصة ضئيلة" للصمود أمام الغزو الروسي من دون دعم عسكري من الولايات المتحدة.



وقال زيلينسكي في مقابلة مع شبكة إن بي سي نيوز ستبث كاملة الأحد "ستكون لدينا فرصة ضئيلة، فرصة ضئيلة للصمود من دون دعم الولايات المتحدة. أعتقد أن هذا أمر شديد الأهمية".

