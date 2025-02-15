الخارجية الاميركية نددت بالهجوم على "اليونيفيل" واشادت بالتزام الحكومة اللبنانية اتخاذ التدابير للمحاسبة

نددت وزارة الخارجية الأميركية بالهجوم "العنيف على موكب اليونيفيل في بيروت الذي تردد أنه من تنفيذ مجموعة من أنصار حزب الله".



وأشادت بالتزام الحكومة اللبنانية اتخاذ جميع التدابير لمحاسبة المسؤولين عن هجوم بيروت وبالاستجابة السريعة للجيش اللبناني لمنع مزيد من العنف.



