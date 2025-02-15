تفاصيل عملية تبادل الاسرى اليوم...

الإفراج عن ثلاثة رهائن إسرائيليين من قطاع غزة

الإفراج عن ثلاثة رهائن إسرائيليين من قطاع غزة

حماس: لن نسمح بإفشال اتفاق وقف إطلاق النار في غزة