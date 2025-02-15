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الإفراج عن ثلاثة رهائن إسرائيليين من قطاع غزة
أخبار دولية
2025-02-15 | 04:18
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الإفراج عن ثلاثة رهائن إسرائيليين من قطاع غزة
أفرجت حركتا حماس والجهاد الإسلامي السبت عن ثلاثة رهائن إسرائيليين كانوا محتجزين في قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول 2023، بموجب سادس عملية تبادل في إطار اتفاق الهدنة، وأعلن الجيش الإسرائيلي وصولهم الى إسرائيل.
والرهائن الثلاثة هم الإسرائيلي الروسي ساشا تروبانوف والإسرائيلي الأميركي ساغي ديكل حن والإسرائيلي الأرجنتيني يائير هورن الذين تمّ تسليمهم في مدينة خان يونس في جنوب القطاع، وأُصعدوا الى منصة وسط عشرات المسلحين الذين احاطوا بهم وأمام حشد من الأشخاص الذين كانوا يهتفون ويصفقون. ثم تسلمّتهم اللجنة الدولية للصليب الأحمر.
وغادرت سيارات الصليب الأحمر ناقلة الرهائن خان يونس حيث جرت عملية التسليم بالقرب من منزل قائد حركة حماس السابق يحييى السنوار الذي قتلته إسرائيل خلال مواجهة في جنوب القطاع.
وأعلن الجيش الإسرائيلي في بيان أن الإسرائيليين الثلاثة "عبروا الحدود مع أراضي إسرائيل" ويتجهون الى المكان الذي سيلتقون فيه أفرادا من عائلاتهم.
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ثلاثة
رهائن
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