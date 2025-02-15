وزير الخارجية الفرنسي ردا على جاي دي فانس: لا أحد يمكنه فرض نموذجه على أوروبا

ندد وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو السبت بالانتقادات الشديدة التي وجهها جاي دي فانس الجمعة إلى أوروبا بشأن الهجرة والديموقراطية، مشددا على أن "حرية التعبير مضمونة في أوروبا".وكتب بارو على منصة إكس قبل قليل من إلقاء كلمته في مؤتمر الأمن في ميونيخ "لا أحد ملزم باعتماد نموذجنا، لكن لا أحد يمكنه فرض نموذجه علينا".