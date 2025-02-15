زيلينسكي: لا قرارات تُتخذ بشأن أوكرانيا من دون كييف وأوروبا

اعتبر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي السبت أنه لا ينبغي اتخاذ أي قرارات بشأن إنهاء الحرب الروسية في بلاده من دون كييف وأوروبا في وقت يعتزم الرئيس الأميركي دونالد ترامب إجراء محادثات مع موسكو.وقال زيلينسكي في مؤتمر ميونيخ للأمن إن"لا قرارات بشأن أوكرانيا من دون أوكرانيا، ولا قرارات بشأن أوروبا من دون أوروبا. يجب أن يكون لأوروبا مقعد على الطاولة".أحدث ترامب صدمة لدى أوكرانيا وحلفائها الأوروبيين بموافقته هذا الأسبوع على لقاء نظيره الروسي فلاديمير بوتين لبدء محادثات بشأن إنهاء الحرب.وكان زيلينسكي قد حض واشنطن على وضع "خطة مشتركة" لمواجهة روسيا لكنه أشار إلى عدم وجود موقف مشترك بعد اجتماع مع نائب الرئيس الأميركي جاي دي فانس الجمعة.وقال زيلينسكي "لا يمكننا أن نوافق على وقف إطلاق النار دون ضمانات أمنية حقيقية ودون ضغوط على روسيا ودون نظام لإبقاء روسيا تحت السيطرة".واعتبر أن الضمانات الأمنية يجب أن تشمل عقوبات قوية على روسيا وتعزيز جيش أوكرانيا. وأكد إن كييف "منفتحة" على مقترحات نشر قوات أوروبية تعمل كقوة حفظ سلام على الأرض لكنه لا يزال بحاجة إلى "مناقشة التفاصيل" مع نظرائه في القارة.وقال زيلينسكي إن واشنطن على ما يبدو "تعد الأجواء" للحوار بين ترامب وبوتين.لكنه حذر من أن بوتين قد يسعى لاستخدام ترامب "كأداة دعائية" ربما من خلال محاولة إحضاره إلى موسكو لحضور العرض بمناسبة الاحتفال بيوم النصر الروسي في الحرب العالمية الثانية في أيار. وقال زيلينسكي "يجب أن نضغط معا لتحقيق سلام حقيقي". وأضاف أن "بوتين لا يستطيع تقديم ضمانات أمنية حقيقية، ليس فقط لأنه كاذب ولكن لأنه في الحالة التي هي عليها روسيا حاليا، هناك حاجة إلى الحرب للحفاظ على السلطة".وقال الزعيم الأوكراني إن كييف لا تزال تناقش إمكانية تمكين واشنطن من الحصول على رواسب الأرض النادرة مقابل الدعم الأمني.وفي رسالة أوسع نطاقا موجهة إلى أوروبا حض زيلينسكي القارة على "التحرك من أجل مصلحتها" في ظل تساؤلات حول الدعم المقدم من الولايات المتحدة في مواجهة التهديد من روسيا. وقال زيلينسكي في مؤتمر ميونيخ للأمن إن "أوروبا تحتاج فقط إلى التكاتف والبدء في التحرك بطريقة لا يستطيع أحد أن يقول لها لا أو يفرض عليها الأوامر أو يعاملها وكأنها ضعيفة".