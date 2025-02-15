ترامب: لاتخاذ "موقفٍ متشددٍ" بشأنِ غزة

قبل عمليةِ التبادل الاسرى السادسة، دعا الرئيسُ الاميركي دونالد ترامب إلى اتخاذِ "موقفٍ متشددٍ" بشأنِ غزة حيث يَسري وقفُ إطلاقِ نار هشٍ بين إسرائيل وحركة حماس.