وصول المعتقلين الفلسطينيين المفرج عنهم إلى قطاع غزة

وصل مئات المعتقلين الفلسطينيين السبت إلى قطاع غزة بعد أن أفرجت عنهم السلطات الإسرائيلية ضمن عملية التبادل السادسة في اطار اتفاق وقف إطلاق النار بين حماس وإسرائيل، وفق ما أفاد مراسلو فرانس برس.



وأكد قيادي في حركة حماس لفرانس برس أن "333 من أسرانا الأحرار وصلوا إلى خان يونس"في جنوب قطاع غزة حيث كان في استقبالهم المئات من أفراد عائلاتهم وأقاربهم،" مشيرًا إلى "غالبية المفرج عنهم ممن اعتقلهم الاحتلال بعد السابع من تشرين الأول (2023)، بالإضافة لأسرى أبعدهم الاحتلال إلى قطاع غزة".



وأطلقت العديد من النساء الزغاريد، فيما ردد المستقبلون الذين رفع بعضهم أعلام فلسطين، هتافات منها "بالروح بالدم نفديك يا أسير".



وقالت إدارة السجون الإسرائيلية إنها أفرجت عن 369 فلسطينيًا من سجن عوفر القريب من رام الله وسجن كتسيعوت القريب من غزة بعد نقلهم من عدة سجون إسرائيلية.



ونقل الفلسطينيون المفرج عنهم الذين وصلوا عبر معبر كرم أبو سالم الإسرائيلي إلى المستشفى "الأوروبي" في خان يونس لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة.



وأشارت حركة حماس في بيان إلى أن "هذه اللحظات التي نشهد فيها أسرانا الأبطال يعانقون الحرية، هي خطوة جديدة في مسيرتنا الطويلة نحو القدس".



وقالت: "نبارك لأسرانا الأحرار ولعائلاتهم، ولشعبنا هذا الإنجاز الوطني الكبير على طريق التحرير والعودة"، مؤكدةً أن قضية "تحرير الأسرى ستبقى على رأس أولويات شعبنا ومقاومتنا الباسلة، ولن يكتمل النصر إلا بكسر قيدهم جميعًا".



ودانت حماس "جريمة الاحتلال بوضع شعارات عنصرية على ظهور أسرانا الأبطال".



وكان لافتا أن الأسرى المفرج عنهم يرتدون قمصانًا قطنية طبعت عليها نجمة داوود، وكتب عليها بالعربية "لا ننسى، لا نغفر"، وهو ما وصفته حماس بأنه "انتهاك فاضح للقوانين والأعراف الإنسانية".



وأفرجت حماس صباح السبت عن ثلاثة رهائن إسرائيليين تم تسليمهم للجنة الدولية للصليب الأحمر التي نقلتهم بدورها إلى إسرائيل.