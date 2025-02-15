حماس تدعو واشنطن "لإلزام إسرائيل" بالإتفاق حرصًا على حياة الرهائن

دعا المتحدث بإسم حركة حماس واشنطن "لإلزام إسرائيل" بتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، حرصًا على حياة الرهائن الإسرائيليين المحتجزين في قطاع غزة.



وقال حازم قاسم في بيان إنه "على الولايات المتحدة إلزام الاحتلال بالاتفاق إذا كانت حريصة على حياة الأسرى،" محذرًا من أنه "لدينا ما نفعله للتعامل مع الاحتلال إذا تنصل من الالتزام باتفاق وقف إطلاق النار".