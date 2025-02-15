أميركا تطلب من الأوروبيين المساهمة في تقديم ضمانات أمنية لأوكرانيا

أفادت أربعة مصادر أوروبية اليوم السبت بأن الولايات المتحدة أرسلت وثيقة دبلوماسية إلى العواصم الأوروبية تسألها فيها عن المساهمات التي يمكن أن تقدمها فيما يتصل بالضمانات الأمنية لأوكرانيا.



وأوضحت المصادر أن الوثيقة أرسلت لطرح أسئلة تتضمن مساهمات محتملة بقوات في المستقبل.



وقال اثنان من المصادر إن الوثيقة أرسلت خلال الأسبوع الماضي.



ولم ترد وزارة الخارجية الأميركية بعد على طلب للتعليق.