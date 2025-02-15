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بين استئناف صفقة تبادل الأسرى وتعليقها… دفعة سادسة سجلت

طوني مراد الكاتب: طوني مراد
أخبار دولية
2025-02-15 | 13:42
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بين استئناف صفقة تبادل الأسرى وتعليقها… دفعة سادسة سجلت
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بين استئناف صفقة تبادل الأسرى وتعليقها… دفعة سادسة سجلت

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