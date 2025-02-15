اتصال جمع لافروف بروبيو

اتصل وزير الخارجية الروسيّ سيرجي لافروف بوزير الخارجية الأميركيّ ماركو روبيو، وفق ما أفادت وكالات أنباء روسية.

ونقلت وكالة إنترفاكس للأنباء عن وزارة الخارجية الروسية أنّ المكالمة الهاتفية أجريت بمبادرة من الجانب الأميركيّ.

وأكد وزير الخارجية الأميركيّ ماركو روبيو مجددًا التزام الرئيس دونالد ترامب محاولة إنهاء الحرب في أوكرانيا خلال مكالمة هاتفية مع نظيره الروسيّ سيرغي لافروف، وفق بيان صادر عن وزارته.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية تامي بروس إن روبيو "أعاد تأكيد التزام الرئيس ترامب إيجاد حل للنزاع في أوكرانيا"، وأضافت أنهما "ناقشا، بالإضافة إلى ذلك، إمكانية العمل معا في عدد من القضايا الثنائية الأخرى".