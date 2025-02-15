الشرطة النمساوية: شاب سوري يطعن عدة أشخاص في أحد شوارع مدينة فيلاخ ومقتل شخص

أعلنت الشرطة النمساوية أن شابًا سوريًا يبلغ من العمر 23 عامًا طعن عدة أشخاص في أحد شوارع مدينة فيلاخ بعد ظهر اليوم السبت، ما أسفر عن مقتل صبي يبلغ من العمر 14 عامًا وإصابة أربعة أشخاص، مشيرةً إلى أن السلطات ألقت القبض على المهاجم المشتبه به.



وقال متحدث باسم الشرطة إنه لم يتضح بعد ما إذا كان المهاجم على صلة بأي من الضحايا، مضيفًا أن المصابين تتراوح أعمارهم بين 14 و32 عامًا.

