مقتل 15 شخصا على الأقل في تدافع بمحطة قطارات بنيودلهي

أعلنت رئيسة حكومة العاصمة الهندية نيودلهي أن 15 شخصا على الأقل لقوا حتفهم وأصيب 15 آخرون إثر تدافع في أكبر محطة للقطارات بالعاصمة مساء السبت.



وذكرت تقارير إعلامية أن الحادث وقع في حوالي الساعة الثامنة مساء بالتوقيت المحلي (1430 بتوقيت غرينتش) على رصيفين بينما كان الركاب ينتظرون الصعود على متن قطارين متجهين إلى مدينة براياغراج، التي تستضيف مهرجان ماها كومبه.



وذكرت التقارير أن القتلى بينهم 10 نساء وثلاثة أطفال.



وقال شاهد على الحادث لوكالة أنباء آسيا الدولية: "كان الناس يركضون عبر الأرصفة وكان الوضع فوضوي، مما أدى إلى سقوط الناس فوق بعضهم البعض".



وأعلنت رئيسة الوزراء اتشيي في منشور على إكس، أن العديد من الضحايا كانوا في طريقهم إلى احتفال ديني.



وقال رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي: "أشعر بحزن شديد إزاء حادث التدافع في محطة قطارات نيودلهي. قلبي مع كل أولئك الذين فقدوا أحباءهم".



من جهته، أعلن وزير الداخلية الهندي أميت شاه في منشور على موقع إكس، أنه تحدث إلى وزير السكك الحديدية واطلع على الوضع.



وأعلن وزير السكك الحديدية أشويني فايشناو على موقع إكس، أنه تم فتح تحقيق في ملابسات الحادث وإرسال أربعة قطارات خاصة لإخلاء محطة السكك الحديدية من الزحام الناتج عن الحادث، مؤكدا أن الوضع الآن تحت السيطرة.