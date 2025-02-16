الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
16
o
البقاع
8
o
الجنوب
18
o
الشمال
19
o
جبل لبنان
11
o
كسروان
17
o
متن
17
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
برنامج صباحي Morning Talk
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
16
o
البقاع
8
o
الجنوب
18
o
الشمال
19
o
جبل لبنان
11
o
كسروان
17
o
متن
17
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
أفلام
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
مقتل 15 شخصا على الأقل في تدافع بمحطة قطارات بنيودلهي
أخبار دولية
2025-02-15 | 23:38
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
مقتل 15 شخصا على الأقل في تدافع بمحطة قطارات بنيودلهي
أعلنت رئيسة حكومة العاصمة الهندية نيودلهي أن 15 شخصا على الأقل لقوا حتفهم وأصيب 15 آخرون إثر تدافع في أكبر محطة للقطارات بالعاصمة مساء السبت.
وذكرت تقارير إعلامية أن الحادث وقع في حوالي الساعة الثامنة مساء بالتوقيت المحلي (1430 بتوقيت غرينتش) على رصيفين بينما كان الركاب ينتظرون الصعود على متن قطارين متجهين إلى مدينة براياغراج، التي تستضيف مهرجان ماها كومبه.
وذكرت التقارير أن القتلى بينهم 10 نساء وثلاثة أطفال.
وقال شاهد على الحادث لوكالة أنباء آسيا الدولية: "كان الناس يركضون عبر الأرصفة وكان الوضع فوضوي، مما أدى إلى سقوط الناس فوق بعضهم البعض".
وأعلنت رئيسة الوزراء اتشيي في منشور على إكس، أن العديد من الضحايا كانوا في طريقهم إلى احتفال ديني.
وقال رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي: "أشعر بحزن شديد إزاء حادث التدافع في محطة قطارات نيودلهي. قلبي مع كل أولئك الذين فقدوا أحباءهم".
من جهته، أعلن وزير الداخلية الهندي أميت شاه في منشور على موقع إكس، أنه تحدث إلى وزير السكك الحديدية واطلع على الوضع.
وأعلن وزير السكك الحديدية أشويني فايشناو على موقع إكس، أنه تم فتح تحقيق في ملابسات الحادث وإرسال أربعة قطارات خاصة لإخلاء محطة السكك الحديدية من الزحام الناتج عن الحادث، مؤكدا أن الوضع الآن تحت السيطرة.
أخبار دولية
مقتل
تدافع
محطة قطارات
نيودلهي
التالي
كبار المسؤولين الأوكرانيين يناقشون رؤية كييف للسلام مع وزير خارجية الصين
رئيس الوزراء البريطاني: أوروبا "يجب أن تتولى دورا أكبر" في الناتو
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار دولية
2025-02-10
مقتل 51 شخصا على الأقل إثر سقوط حافلة في واد في غواتيمالا
أخبار دولية
2025-02-10
مقتل 51 شخصا على الأقل إثر سقوط حافلة في واد في غواتيمالا
0
أخبار دولية
2025-01-29
مقتل 30 شخصا وإصابة 90 جراء التدافع خلال مهرجان ضخم في الهند
أخبار دولية
2025-01-29
مقتل 30 شخصا وإصابة 90 جراء التدافع خلال مهرجان ضخم في الهند
0
أخبار دولية
2025-01-02
مقتل 12 شخصا على الأقل بهجمات جهادية شرقي الكونغو الديموقراطية
أخبار دولية
2025-01-02
مقتل 12 شخصا على الأقل بهجمات جهادية شرقي الكونغو الديموقراطية
0
تقارير نشرة الاخبار
2025-01-02
شاحنة تقتل 15 شخصًا في الولايات المتحدة وأخرى لشركة tesla تنفجر أمام فندقٍ لترامب
تقارير نشرة الاخبار
2025-01-02
شاحنة تقتل 15 شخصًا في الولايات المتحدة وأخرى لشركة tesla تنفجر أمام فندقٍ لترامب
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار دولية
04:21
الاتحاد الأوروبي يحمل بوتين "المسؤولية النهائية" عن وفاة نافالني في السجن
أخبار دولية
04:21
الاتحاد الأوروبي يحمل بوتين "المسؤولية النهائية" عن وفاة نافالني في السجن
0
أخبار دولية
04:16
وزير مالية روسيا يزور السعودية قبيل محادثات روسية - أميركية في المملكة
أخبار دولية
04:16
وزير مالية روسيا يزور السعودية قبيل محادثات روسية - أميركية في المملكة
0
أخبار دولية
03:44
وزير الخارجية الأميركي يصل إلى الاجتماع مع نتانياهو في القدس
أخبار دولية
03:44
وزير الخارجية الأميركي يصل إلى الاجتماع مع نتانياهو في القدس
0
أخبار دولية
03:35
الجيش الإسرائيلي يعلن استهداف "أفراد مسلحين" في غزة
أخبار دولية
03:35
الجيش الإسرائيلي يعلن استهداف "أفراد مسلحين" في غزة
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أخبار دولية
00:11
واشنطن وسيول وطوكيو تشدد على "نزع السلاح النووي" الكوري الشمالي "بالكامل"
أخبار دولية
00:11
واشنطن وسيول وطوكيو تشدد على "نزع السلاح النووي" الكوري الشمالي "بالكامل"
0
أمن وقضاء
13:25
هرج ومرج في الإعتصام الذي دعا إليه حزب الله
أمن وقضاء
13:25
هرج ومرج في الإعتصام الذي دعا إليه حزب الله
0
آخر الأخبار
02:18
المكتب الإعلامي الحكومي بغزة: رفض الاحتلال إدخال منازل متنقلة ومعدات ثقيلة تنصل واضح من تعهداته والتزاماته
آخر الأخبار
02:18
المكتب الإعلامي الحكومي بغزة: رفض الاحتلال إدخال منازل متنقلة ومعدات ثقيلة تنصل واضح من تعهداته والتزاماته
0
آخر الأخبار
02:18
المكتب الإعلامي الحكومي بغزة: نطالب الوسطاء والمجتمع الدولي بالضغط على الاحتلال وإلزامه بتنفيذ تعهداته
آخر الأخبار
02:18
المكتب الإعلامي الحكومي بغزة: نطالب الوسطاء والمجتمع الدولي بالضغط على الاحتلال وإلزامه بتنفيذ تعهداته
بالفيديو
d-none hideMe
0
مقدمة نشرة الاخبار
14:01
أمل السيدة الأولى يضيء قلوب أطفال السرطان
مقدمة نشرة الاخبار
14:01
أمل السيدة الأولى يضيء قلوب أطفال السرطان
0
تقارير نشرة الاخبار
13:58
قسم الانتساب إلى نقابة المحامين... نحو إبقاء بيروت أم الشرائع
تقارير نشرة الاخبار
13:58
قسم الانتساب إلى نقابة المحامين... نحو إبقاء بيروت أم الشرائع
0
تقارير نشرة الاخبار
13:46
مصير المعادن النادرة في أوكرانيا بيد أميركا
تقارير نشرة الاخبار
13:46
مصير المعادن النادرة في أوكرانيا بيد أميركا
0
أخبار دولية
13:42
بين استئناف صفقة تبادل الأسرى وتعليقها… دفعة سادسة سجلت
أخبار دولية
13:42
بين استئناف صفقة تبادل الأسرى وتعليقها… دفعة سادسة سجلت
0
تقارير نشرة الاخبار
13:42
التفاصيل من الداخل الإسرائيلي… إليكم المستجدات
تقارير نشرة الاخبار
13:42
التفاصيل من الداخل الإسرائيلي… إليكم المستجدات
0
أمن وقضاء
13:40
بعد أن كان مقررًا أن تنسحب منها… إسرائيل تحرق عددًا من المنازل في ميس الجبل
أمن وقضاء
13:40
بعد أن كان مقررًا أن تنسحب منها… إسرائيل تحرق عددًا من المنازل في ميس الجبل
0
أمن وقضاء
13:39
مقترح فرنسي بنشر قوة مشتركة في التلال الخمس الحدودية ينتظر موافقة إسرائيل
أمن وقضاء
13:39
مقترح فرنسي بنشر قوة مشتركة في التلال الخمس الحدودية ينتظر موافقة إسرائيل
0
أمن وقضاء
13:35
في حادثة الإعتداء على اليونيفيل... لكل من أمل وحزب الله حساباته
أمن وقضاء
13:35
في حادثة الإعتداء على اليونيفيل... لكل من أمل وحزب الله حساباته
0
أمن وقضاء
13:32
هكذا تم الإعتداء على دورية اليونيفيل على طريق المطار
أمن وقضاء
13:32
هكذا تم الإعتداء على دورية اليونيفيل على طريق المطار
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
خبر عاجل
09:42
عضو المجلس السياسي في "حزب الله" محمود قماطي في كلمة خلال اعتصام: صبرنا وصبرنا لكن للصبر حدود والمقاومة لن تخضع وستواجه وترفض الاملاءات الاسرائيلية والاميركية
خبر عاجل
09:42
عضو المجلس السياسي في "حزب الله" محمود قماطي في كلمة خلال اعتصام: صبرنا وصبرنا لكن للصبر حدود والمقاومة لن تخضع وستواجه وترفض الاملاءات الاسرائيلية والاميركية
2
أخبار لبنان
12:44
مصدر عسكريّ للـLBCI: اثناء تنظيم التظاهرة عمد عدد من الشبان الى قطع الطريق الرئيسيّ والاعتداء على الآليات العسكرية للجيش
أخبار لبنان
12:44
مصدر عسكريّ للـLBCI: اثناء تنظيم التظاهرة عمد عدد من الشبان الى قطع الطريق الرئيسيّ والاعتداء على الآليات العسكرية للجيش
3
خبر عاجل
13:02
القناة 12 الإسرائيلية: الجيش الإسرائيلي إستهدف عنصرًا في الوحدة 127 التابعة لحزب الله والذي كان مسؤولًا عن إطلاق المسيرة باتجاه إسرائيل الأسبوع الماضي
خبر عاجل
13:02
القناة 12 الإسرائيلية: الجيش الإسرائيلي إستهدف عنصرًا في الوحدة 127 التابعة لحزب الله والذي كان مسؤولًا عن إطلاق المسيرة باتجاه إسرائيل الأسبوع الماضي
4
خبر عاجل
12:50
معلومات للـLBCI: ثلاثة شهداء وعدد من الجرحى إثر استهداف مسيرة إسرائيلية سيارة في بلدة جرجوع
خبر عاجل
12:50
معلومات للـLBCI: ثلاثة شهداء وعدد من الجرحى إثر استهداف مسيرة إسرائيلية سيارة في بلدة جرجوع
5
أخبار لبنان
02:31
بيان لحزب الله: تحرّكنا سلميّ.. وهناك محاولة مشبوهة لزج الجيش في مواجهة مع أهله
أخبار لبنان
02:31
بيان لحزب الله: تحرّكنا سلميّ.. وهناك محاولة مشبوهة لزج الجيش في مواجهة مع أهله
6
آخر الأخبار
11:25
معلومات للـLBCI: وفقًا لافادة نائب قائد قوات اليونيفل أمام مفوض الحكومة الذي أعطى إشارة فورية بمباشرة التحقيق في قضية الإعتداء على اليونيفل على طريق المطار فإن اشتعال الآلية تم بعد رمي مادة مشتعلة عليها من قبل المحتجين
آخر الأخبار
11:25
معلومات للـLBCI: وفقًا لافادة نائب قائد قوات اليونيفل أمام مفوض الحكومة الذي أعطى إشارة فورية بمباشرة التحقيق في قضية الإعتداء على اليونيفل على طريق المطار فإن اشتعال الآلية تم بعد رمي مادة مشتعلة عليها من قبل المحتجين
7
خبر عاجل
05:48
وزير الداخلية أحمد الحجار: الاعتداء على قوّات "اليونيفيل" يعتبر جريمة وستتم الملاحقة بكل جدية لتوقيف الفاعلين ولدينا فوق الـ25 موقوفاً
خبر عاجل
05:48
وزير الداخلية أحمد الحجار: الاعتداء على قوّات "اليونيفيل" يعتبر جريمة وستتم الملاحقة بكل جدية لتوقيف الفاعلين ولدينا فوق الـ25 موقوفاً
8
خبر عاجل
09:13
التحكم المروري: قطع السير على طريق المطار القديمة تحت جسر الكوكودي بالإتجاهين
خبر عاجل
09:13
التحكم المروري: قطع السير على طريق المطار القديمة تحت جسر الكوكودي بالإتجاهين
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More