كبار المسؤولين الأوكرانيين يناقشون رؤية كييف للسلام مع وزير خارجية الصين

أعلن وزير الخارجية الأوكراني أندريه سيبيها ومدير مكتب الرئيس فولوديمير زيلينسكي أندريه يرماك، في وقت متأخر السبت، أنهما ناقشا رؤية كييف بشأن مسار السلام في أوكرانيا مع وزير الخارجية الصيني وانغ يي.ومن المقرر أن تبدأ محادثات السلام بشأن إنهاء الحرب الروسية في أوكرانيا في الأيام المقبلة بين مفاوضين من كييف وموسكو ومسؤولين كبار من إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، ولكن بدون مسؤولين من الاتحاد الأوروبي.وكتب سيبيها على موقع إكس عن الاجتماع الذي جرى على هامش مؤتمر ميونيخ للأمن: "اجتمعت أنا وأندريه يرماك مع وزير الخارجية الصيني وانغ يي للتأكيد على الاحترام المتبادل لوحدة الأراضي".وأضاف: "ناقشنا تطوير العلاقات الثنائية والتجارة. كما شاركنا رؤية أوكرانيا بشأن الطريق إلى السلام الشامل والعادل والدائم".وأعلن وانغ في مؤتمر ميونيخ الجمعة، أن الصين تعتقد أن جميع الأطراف المعنية بالصراع بين روسيا وأوكرانيا يجب أن تشارك في محادثات السلام، مشددا على دور أوروبا فيها بعد سلسلة من الرسائل الأميركية حول كيفية إنهاء الحرب.وقال يرماك في منشور على تطبيق تيليغرام للمراسلة إنه بالإضافة إلى الحديث عن رؤى كييف حول كيفية تحقيق السلام المستدام في أوكرانيا، تمت مناقشة تطوير العلاقات الثنائية أيضا.