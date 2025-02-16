واشنطن وسيول وطوكيو تشدد على "نزع السلاح النووي" الكوري الشمالي "بالكامل"

اجتمع وزراء خارجية الولايات المتحدة واليابان وكوريا الجنوبية السبت في ميونيخ، في لقاء هو الأول لهم على هذا المستوى منذ عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض. وشددت الدول الثلاث مجددا على "التزامها الراسخ بنزع السلاح النووي" لكوريا الشمالية "بالكامل".



وأكد وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو ونظيراه الياباني تاكيشي إيوايا والكوري الجنوبي تشو تاي-يول، خلال اجتماعهم على هامش مؤتمر ميونيخ للأمن، "شراكتهم الثلاثية الثابتة"، وفقا لبيان مشترك نشره الجانب الأميركي.



وشددوا مجددا على "تصميمهم الراسخ على نزع السلاح النووي" لكوريا الشمالية "بشكل كامل"، "بما يتوافق مع قرارات مجلس الأمن الدولي".



وذكر البيان أنهم عبروا أيضا عن "قلقهم العميق إزاء البرامج النووية والبالستية لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، وأنشطتها الخبيثة بما في ذلك سرقة عملات رقمية، وتعاونها العسكري المتزايد مع روسيا، وكذلك الحاجة إلى الرد معا" على هذه التحديات.



وتقول سيول وكييف وواشنطن إن كوريا الشمالية نشرت منذ تشرين الأول 2024 حوالى 11 ألف جندي في كورسك الروسية لمساعدة موسكو في استعادة السيطرة على هذه المنطقة التي باتت واقعة تحت السيطرة الأوكرانية منذ حصول هجوم مفاجئ في آب.



وفي "تحذير حازم"، قالت واشنطن وسيول وطوكيو إنها "لن تتسامح مع أي استفزاز أو تهديد لأراضيها"، حسبما جاء في البيان.



من جهتها، كانت كوريا الشمالية أعلنت في نهاية كانون الثاني أنها ستواصل برنامجها النووي "إلى أجل غير مسمى".



وتبرر بيونغ يانغ مواصلتها برنامجها للأسلحة النووية بوجود تهديدات تقول إنها تتعرض لها من جانب الولايات المتحدة وحلفائها، بما في ذلك كوريا الجنوبية.