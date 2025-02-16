وصول شحنة من القنابل الأميركية الثقيلة إلى إسرائيل خلال الليل

أعلنت وزارة الدفاع الإسرائيلية وصول شحنة من القنابل "الثقيلة" الأميركية خلال الليل إلى إسرائيل، في وقت وصل وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو إلى إسرائيل في أول زيارة له إلى الشرق الأوسط.



وقالت الوزارة في بيان إنه "تم استلام وتفريغ شحنة من القنابل الجوية الثقيلة التي أرسلتها الحكومة الأميركية مؤخراً، خلال الليل في إسرائيل"، في إشارة إلى قنابل "إم كيه (مارك) 84" التي أمرت مؤخرا إدارة الرئيس دونالد ترامب بإرسالها.