هجمات روسية على أوكرانيا الليلة الماضية

أعلن مسؤولون أوكرانيون أن شخصا واحدا على الأقل أصيب في هجمات جوية روسية الليلة الماضية تسببت أيضا في حريق بمبنى للبنية التحتية الحيوية في مدينة ميكولايف في الجنوب وألحقت أضرارا بعدد من المنازل في منطقة كييف.



وذكر حاكم منطقة ميكولايف فيتالي كيم على تيليغرام، أن الحريق في المبنى في ميكولايف جرى إخماده بسرعة. ولم يتضح ما هي البنية التحتية التي تضررت.



وكشف كيم أن أضرارا لحقت بخمسة مبان سكنية وعدد من المتاجر والمكاتب نتيجة سقوط حطام طائرات مسيرة.



وأعلنت هيئة الطوارئ الحكومية في أوكرانيا على تيليغرام، أن منازل عدة في منطقة كييف تضررت في هجوم جوي روسي. وأكدت أنه لم تقع أي إصابات.



ولم يتضح النطاق الكامل للهجوم الذي جرى خلال ساعات الليل ولم تصدر روسيا تعليقا بعد.



وأعلنت القوات المسلحة الأوكرانية اليوم، أن روسيا أطلقت 143 طائرة مسيرة في هجوم على البلاد الليلة الماضية.



وذكرت القوات الجوية أنها أسقطت 95 طائرة مسيرة ولم تصل 46 منها إلى أهدافها على الأرجح بسبب التدابير الإلكترونية المضادة.