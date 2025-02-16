الجيش الإسرائيلي يعلن استهداف "أفراد مسلحين" في غزة

أعلن الجيش الإسرائيلي الأحد استهداف "عدة أفراد مسلحين" في غارة جوية على جنوب قطاع غزة.



وقال الجيش في بيان "في وقت سابق اليوم (الأحد)، استهدفت طائرة للقوات الجوية عدة أفراد مسلحين يتحركون باتجاه قوات إسرائيلية في جنوب قطاع غزة".