غارة إسرائيلية تقتل اثنين من الشرطة التي تديرها حماس في غزة

أعلنت وزارة الداخلية التي تديرها حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في غزة أن اثنين من أفراد الشرطة استشهدا وأصيب ثالث في غارة جوية إسرائيلية شرق رفح في جنوب القطاع، فيما وصفته بأنه انتهاك لاتفاق وقف إطلاق النار الهش الذي أبرم في 19 كانون الثاني.



وذكرت الوزارة في بيان، أن القصف الإسرائيلي وقع "أثناء انتشارهم (أفراد الشرطة) لتأمين المساعدات بمنطقة الشوكة شرق رفح صباح اليوم".



ونددت "بهذه الجريمة"، داعية "الوسطاء والمجتمع الدولي الى الضغط على الاحتلال لوقف استهداف جهاز الشرطة باعتباره جهازا مدنيا يقدم خدمات لحفظ أمن المواطنين وتنظيم شؤونهم اليومية".