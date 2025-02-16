وزير الخارجية الأميركي يصل إلى الاجتماع مع نتانياهو في القدس

وصل وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو الأحد للاجتماع مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو في مكتبه في القدس في إطار جولته الأولى في الشرق الأوسط، وفقا لمراسل وكالة فرانس برس.ومن المتوقع أن يضغط وزير الخارجية الأميركي للدفع قدما باقتراح الرئيس الأميركي دونالد ترامب المتعلق بالسيطرة على قطاع غزة ونقل أكثر من مليوني نسمه من شكانه إلى دول مجاورة، والذي لاقى إدانات واسعة.