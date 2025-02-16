وزير مالية روسيا يزور السعودية قبيل محادثات روسية - أميركية في المملكة

يجري وزير المالية الروسي أنطون سيلوانوف زيارة للسعودية قبل المحادثات المقرر عقدها في المملكة بين روسيا والولايات المتحدة خلال أيام.



وتحدث سيلوانوف في مؤتمر العلا لاقتصادات الأسواق الناشئة، الذي نظمته وزارة المالية السعودية وصندوق النقد الدولي.



وقال عضو بالكونغرس الأميركي ومصدر مطلع السبت إن مسؤولين من الولايات المتحدة وروسيا سيلتقون في السعودية خلال الأيام المقبلة لبدء محادثات تهدف إلى إنهاء الحرب التي تخوضها موسكو منذ ما يقرب من ثلاث سنوات في أوكرانيا، بحسب ما ذكرت "رويترز".