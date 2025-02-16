رئيس أركان الجيش الإسرائيلي يزور الولايات المتحدة من 17 إلى 20 شباط

أعلن الجيش الإسرائيلي أن رئيس الأركان المنتهية ولايته اللفتنانت جنرال هرتسي هاليفي سيسافر إلى الولايات المتحدة في زيارة رسمية من 17 إلى 20 شباط.



وأضاف الجيش في بيان أن هاليفي الذي سيتنحى عن منصبه في السادس من آذار سيلتقي كبار القادة الأميركيين "لمناقشة قضايا استراتيجية وعملياتية مهمة".