الكرملين: روسيا والولايات المتحدة تركزان الآن على السلام وليس الحرب

أعلن الكرملين أن أهمية المكالمة الهاتفية التي دارت بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأميركي دونالد ترامب تكمن في أن موسكو وواشنطن ستتحدثان الآن عن السلام وليس عن الحرب.



وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف: "هذه إشارة قوية على أننا سنحاول الآن حل المشكلات من خلال الحوار... الآن سنتحدث عن السلام وليس عن الحرب"



وأضاف بيسكوف أن الاجتماع الأول بين بوتين وترامب ستكون له أهمية خاصة بالنظر إلى الظروف الحالية، مشيرا الى أن العقوبات الغربية لن تشكل عائقا أمام المحادثات بين روسيا والولايات المتحدة إذ يمكن "رفعها بنفس السرعة التي فرضت بها".