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وزير الداخلية النمساوي: الهجوم طعنا في جنوب البلاد مرتبط بتنظيم الدولة الإسلامية
أخبار دولية
2025-02-16 | 06:23
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وزير الداخلية النمساوي: الهجوم طعنا في جنوب البلاد مرتبط بتنظيم الدولة الإسلامية
أعلن وزير الداخلية النمساوي غيرهارد كارنر الأحد أن الهجوم طعنا الذي أدى السبت إلى مقتل فتى وإصابة خمسة آخرين في جنوب البلاد، "إسلامي".
وقال الوزير أمام الصحافيين في مدينة فيلاخ حيث وقع الهجوم "إنه هجوم إسلامي مرتبط بتنظيم الدولة الإسلامية"، مشيرا إلى أن المشتبه به، وهو طالب لجوء سوري يبلغ 23 عاما، اعتنق التطرف عبر الإنترنت "خلال فترة قصيرة".
أوقف المشتبه بتنفيذه الهجوم والبالغ 23 عاما على الفور في هذه المدينة، وهي عاصمة كارينثيا، مما حال دون أن يودي بمزيد من الأشخاص وذلك بعد أن تدخل سوري آخر، وهو عامل توصيل، عندما دهس المهاجم بسيارة، وفقا للشرطة.
والرجل طالب اللجوء والبالغ 23 عاما بحوزته أوراق نظامية وليس معروفا لدى الشرطة.
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