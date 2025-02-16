وزارة الداخلية التابعة لحماس تعلن استشهاد 3 عناصر شرطة في غارة إسرائيلية شرق رفح

أعلنت وزارة الداخلية التابعة لحماس في قطاع غزة، استشهاد ثلاثة عناصر من الشرطة وإصابة إثنين بجروح خطيرة في غارة إسرائيلية استهدفتهم شرق رفح.



وقالت الوزارة في بيان إن الاستهداف وقع "أثناء انتشارهم لتأمين المساعدات بمنطقة الشوكة شرق رفح".



وكانت الوزارة أشارت الى استشهاد عنصرين من الشرطة في حصيلة سابقة.



ودانت الوزارة "الجريمة"، داعية الوسطاء والمجتمع الدولي "الى الضغط على الاحتلال لوقف استهداف جهاز الشرطة باعتباره جهازا مدنيا".



وكان الجيش الإسرائيلي أعلن في وقت سابق استهداف "أفراد مسلحين" في غارة جوية على جنوب قطاع غزة.



وقال الجيش في بيان: "في وقت سابق اليوم، استهدفت طائرة (للقوات الجوية) مسلحين يتحركون باتجاه قوات إسرائيلية في جنوب قطاع غزة".