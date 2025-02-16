البابا فرنسيس يعتذر عن عدم حضور قداس في الفاتيكان بسبب مرضه

اعتذر البابا فرنسيس عن عدم حضور القداس في الفاتيكان اليوم، بسبب تلقيه العلاج في مستشفى.



وقال في نص مكتوب لصلاته الأسبوعية: "ما زلت بحاجة إلى بعض العلاج من التهاب الشعب الهوائية".



ودخل البابا فرنسيس (88 عاما) إلى مستشفى بروما يوم الجمعة حيث يتلقى العلاج من عدوى في الجهاز التنفسي. ووصف له الأطباء "الراحة التامة".