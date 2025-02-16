وزير الخارجية الأميركي يؤكد أن إيران لن "تكون أبدا قوة نووية"

أكد وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو الأحد أن إيران لن "تكون أبدا قوة نووية"، موضحا أن الجمهورية الإسلامية تمثل "أكبر" سبب لانعدام الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط.



وقال روبيو في مؤتمر صحافي جمعه برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو في القدس "لا يمكن أبدا أن تكون إيران قوة نووية، إيران كقوة نووية يمكن أن تعتبر نفسها محصنة ضد الضغط والعقوبات، هذا لا يمكن أن يحدث أبدا". واضاف أن إيران تمثل "أكبر سبب لانعدام الاستقرار في المنطقة".