نتنياهو: ملتزمون بوقف إطلاق النار بلبنان... ويجب نزع سلاح حزب الله

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنهم ملتزمون بوقف إطلاق النار في لبنان، قائلا: "نتوقع من الحكومة اللبنانية أن تلتزم بدورها بذلك". وأضاف: "يجب نزع سلاح حزب الله ويفضل أن يتم ذلك بواسطة الجيش اللبناني".



من جهة أخرى، أعلن نتنياهو أن إسرائيل والولايات المتحدة تعملان بتعاون كامل بشأن غزة وذلك بعد اجتماع مع وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو.



وشكر نتنياهو روبيو على "الدعم المطلق" لسياسة إسرائيل في غزة، مؤكدا أن إسرائيل والولايات المتحدة في عهد الرئيس دونالد ترامب لديهما استراتيجية مشتركة في القطاع.



وقال: "أريد أن أؤكد لكل من يستمع إلينا الآن، الرئيس ترامب وأنا نعمل بالتعاون والتنسيق الكامل بيننا".



من جهته، أعلن وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو أنه يتفق مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في أن إيران هي "المصدر الأكبر لعدم الاستقرار في المنطقة".



وشدد روبيو على أنه لا يمكن السماح بوجود "إيران نووية".



وأكد روبيو أنه يجب "القضاء" على حركة حماس.



وقال في المؤتمر الصحافي المشترك مع نتنياهو: "لا يمكن أن تستمر حماس كقوة عسكرية أو حكومة ... يجب القضاء عليها".