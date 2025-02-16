السيسي لرئيس المؤتمر اليهودي العالمي: الدولة الفلسطينية "الضمانة الوحيدة" لسلام دائم

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لرئيس المؤتمر اليهودي العالمي دونالد لاودر الذي يزور القاهرة، أن إقامة دولة فلسطينية هي "الضمانة الوحيدة" لسلام دائم في الشرق الاوسط.



وشدد الرئيس المصري في خلال استقباله لاودر، على "أهمية البدء في إعادة إعمار قطاع غزة، مع ضرورة عدم تهجير سكانه من أراضيهم"، مشيرا إلى أن "مصر تعدّ خطة متكاملة في هذا الشأن"، بحسب بيان للرئاسة المصرية.



وأورد بيان الرئاسة المصرية أن لاودر "أبدى تقديره لدور مصر الريادي في تحقيق السلام بالشرق الأوسط وللجهود الحكيمة التي تقوم بها لتعزيز الاستقرار في المنطقة".



وأكد أنه "يتطلع الى المقترح المصري/العربي بشأن غزة، مشددا على أن السلام هو الأمل ويتعين تحقيقه من خلال حل الدولتين".