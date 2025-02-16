وزير الخارجية الأميركي: على الدولة اللبنانية أن تقوم بما يلزم لنزع سلاح حزب الله

أعلن وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو أن الولايات المتحدة وإسرائيل تتوقعان أن تعمل الدولة اللبنانية على نزع سلاح حزب الله.



وقال روبيو في مؤتمر صحفي جمعه برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في القدس: "في ما يتعلق بلبنان، أهدافنا متوافقة، دولة لبنانية قوية قادرة على مواجهة حزب الله ونزع سلاحه".