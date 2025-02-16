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o
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تعليق الرحلات الايرانية إلى لبنان حتى 18 شباط
أخبار دولية
2025-02-16 | 08:23
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تعليق الرحلات الايرانية إلى لبنان حتى 18 شباط
نقلت وكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء عن رئيس منظمة الطيران المدني في إيران حسين بورفرزانه قوله، إن مسؤولين في سلطات الطيران في لبنان أبلغوا طهران بتعليق الرحلات الجوية الإيرانية إلى بيروت حتى يوم الثلاثاء 18 شباط.
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