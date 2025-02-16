مبعوث أميركا للشرق الأوسط: سأتوجه الليلة للسعودية من أجل مباحثات بشأن أوكرانيا

أعلن مبعوث البيت الأبيض للشرق الأوسط ستيف ويتكوف أنه سيتوجه إلى السعودية في وقت لاحق من اليوم الأحد بصحبة مستشار الأمن القومي مايك والتز لإجراء محادثات حول كيفية إنهاء الحرب الروسية على أوكرانيا.

وفي سياق آخر، اشار ويتكوف الى أن المحادثات بشأن المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس ستستأنف هذا الأسبوع "في مكان سيتم تحديده".وأضاف لقناة فوكس نيوز أنه أجرى مكالمات: "مثمرة وبناءة للغاية" اليوم مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ورئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني ورئيس المخابرات المصرية.وقال ويتكوف إن المحادثات تناولت "تسلسل المرحلة الثانية، وتحديد مواقف الجانبين، حتى نتمكن من فهم... أين نقف اليوم، ثم مواصلة المحادثات هذا الأسبوع في مكان سيتم تحديده حتى نتمكن من معرفة كيفية الوصول إلى نهاية المرحلة الثانية بنجاح".